Дроны СБУ поразили терминал порта 'Новороссийск', который обеспечивает оккупантов топливом: подробности

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили нефтеналивной терминал порта "Новороссийск"(Российская Федерация). Именно он обеспечивает оккупантов топливом.

Операция проводилась совместно с Силами обороны Украины. Об этом OBOZ.ua сообщили источники в ведомстве.

Отмечается, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны(ГУР МОУ, СБС, ССО, ГПСУ) устроили "хлопок" на нефтеналивном терминале "Шесхарис" морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ.

Этот терминал является одним из крупнейших комплексов перевалки нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие против Украины.

В результате удара были повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров, через которые осуществляется загрузка и разгрузка нефти с танкеров. Также зафиксировано попадание по наземной инфраструктуре терминала: под удар попали узловой блок трубопроводной системы и узел учета нефти. В местах попадания возникли масштабные пожары.

"СБУ последовательно работает над снижением военного, экономического и логистического потенциала противника. Такие операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины. Каждый подобный удар подрывает способность врага финансировать войну и обеспечивать свои войска", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, что в ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Попадание было зафиксировано на трех объектах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБС поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск Краснодарского края. Кроме того, были нанесены удары и по буровой установке "Сиваш".

