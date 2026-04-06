Зафиксировано попадание по трем объектам: появились подробности атаки на нефтяной терминал 'Шесхарис' в Новороссийске

В ночь на 6 апреля Силы обороны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Попадания зафиксированы на трех объектах.

Видео дня

В частности, поражены два основных причала, а также узлы системы измерения количества и показателей качества нефти и запорная арматура трубопроводной системы. Координаты поражений на основе материалов, появившихся в медиа, установили OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно".

Куда прилетело на "Шесхарисе"

Проанализировав фото и видео с последствиями атаки на нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске, аналитики определили точки попадания по трем объектам :

Причал №1 , на нем зафиксировано самое масштабное горение из-за разлива нефти: 44.7034804,37.8358733;

, на нем зафиксировано 44.7034804,37.8358733; Причал №2: 44.7061296,37.8395406

44.7061296,37.8395406 Узлы системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН. – Ред.) и запорная арматура трубопроводной системы, контролирующие работу нефтеналивных причалов, обеспечивают коммерческий учет и распределение нефти между причалами: 44.7079664,37.8457369.

"Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки. Экономический эффект атаки – прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины. Каждый день простоя терминала – это недополученные миллионы долларов от продажи нефти", – подчеркнули в "КиберБорошно".

Нефтегавань "Шесхарис" расположена в порту Новороссийска. Также там действуют Восточный, Центральный и Западный грузовые районы и пассажирский район.

"Шесхарис"— это крупный перевалочный комплекс, который является конечной точкой магистральных нефтепроводов в Краснодарском крае.

Комплекс состоит из двух промышленных площадок — "Шесхарис" и "Грушевая", расположенных примерно в 12 км друг от друга и соединенных технологическим тоннелем через Маркотхский хребет.

Проектная пропускная способность терминала составляет 75 млн тонн в год, емкость резервуарного парка — 1,280 млн м³, максимальная партия отгрузки — 250 тыс. тонн, а производительность налива — 15 000 м³/ч.

По состоянию на 2019 год работу комплекса оценивали как обеспечивающую суммарный объем перевалки на уровне более 40 млн тонн в год.

Нефтегавань оборудована 3 пирсами, а общая длина ее причалов составляет 2008 м.

Причал № 1 (пострадавший больше всего) имеет наибольшую глубину, позволяющую принимать танкеры дедвейтом до 250 тысяч тонн и осадкой 19 м и используется только для налива нефти (его производительность составляет 10 тысяч тонн в час).

Также поражен причал № 2 имеет глубину 14,5 м и принимает танкеры дедвейтом до 90 тысяч тонн и осадкой до 13,9 м (скорость погрузки составляет от 90 тонн до 6 тысяч тонн в час, в зависимости от груза).

Причал № 3 рассчитан на суда дедвейтом до 33 тысяч тонн и осадкой до 10,9 м и предназначен для погрузки мазута и дизельного топлива (800—900 тонн в час).

Причал № 4 предназначен для заправки бункеровщиков с осадкой 3,6 м.

Причалы № 5 и 8 служат для перевалки нефтепродуктов и принимают танкеры дедвейтом до 12 тысяч тонн.

Причалы № 6 и 7 предназначены для танкеров дедвейтом до 65 тысяч тонн и осадкой до 13 м.

Одновременно "Шесхарис" может принимать 7 танкеров.

Как писал OBOZ.UA, этой ночью в Новороссийске дроны атаковали нефтяной терминал. После ряда мощных взрывов там была слышна вторичная детонация, вспыхнули масштабные пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!