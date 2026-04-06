Их убила Россия: в Херсоне в результате вражеского обстрела погибли две сестры-работницы образования. Фото

Российские войска продолжают терроризировать Херсон обстрелами. Во время одного из них они убили двух сестер, Марину Ступак и Ирину Снигур.

Обе работали в сфере образования. О гибели женщин сообщили в Херсонском общеобразовательном учебно-воспитательном комплексе №48 и в Херсонском региональном центре оценивания качества образования.

Россияне убили в Херсоне сестер-педагогов

Одна из погибших женщин преподавала в 48-й школе Херсона.

"С невыразимой болью и грустью сообщаем трагическую весть. В результате очередного жестокого обстрела родного Херсона оборвалась жизнь нашей дорогой коллеги, талантливого педагога и невероятного человека — Марины Григорьевны Ступак... Марина Григорьевна была настоящим лучом света в нашей школе. Ее доброта, искренность и профессионализм вдохновляли учеников, а коллеги всегда могли рассчитывать на ее поддержку и мудрый совет. Она любила жизнь, любила свое дело и больше всего — своих учеников", – говорится в заметке на Facebook-странице учебного заведения.

Вместе с Мариной погибла ее сестра, Ирина Снигур.

"С глубокой болью и грустью сообщаем трагическую весть. В результате очередного жестокого обстрела Херсона оборвалась жизнь нашей дорогой коллеги, и невероятно светлого человека — Ирины Григорьевны Снигур... Коллектив Херсонского регионального центра оценивания качества образования выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая и вечная память Ирине Григорьевне и Марине Григорьевне. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и воспоминаниях", – отметили коллеги погибшей.

Коллеги погибших женщин не указали, когда именно оборвались их жизни. Однако утром 5 апреля начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, отчитываясь о последствиях вражеских атак на облцентр за сутки, рассказал, что в громаде погибли два человека, еще десять получили ранения

"Повреждены частные и многоэтажные дома, авто экстренной медицинской помощи, админздание, заведение внешкольного образования, объекты критической инфраструктуры", – рассказывал тогда чиновник.

В понедельник, 6 апреля, он опубликовал рассказ матери погибших Марины и Ирины: она нашла их тела во дворе своего дома – и рассказала ужасающие детали того страшного дня.

"Сразу двух дочерей 40 и 48 лет в результате одного вражеского обстрела потеряла херсонка. В субботу (4 апреля. – Ред.) около 17.00 "прилетело" во двор частного дома в Корабельном районе города. Одна женщина погибла на месте, за жизнь второй боролись врачи, но травмы оказались смертельными. Самые искренние соболезнования маме", – написал Шанько.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне. Тогда пострадали семь человек.

А за несколько дней до того россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в облцентре, убив женщину и ранив мужчину.

