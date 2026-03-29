Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Херсоне: погибла женщина, ранен мужчина. Фото

В Херсоне россияне сбросили на гражданское авто взрывчатку с дрона. В результате атаки погибла женщина и пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Следователи открыли уголовное производство по факту военного преступления.

По данным следствия, 29 марта около 10:50 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В момент атаки в машине находились два человека.

В результате взрыва 43-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Ранения также получил 74-летний мужчина.

Правоохранители начали досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военного преступления, которое привело к гибели человека).

Напомним, 11 марта оккупационная армия России совершила очередное военное преступление против мирных жителей Херсона. Путинские захватчики целенаправленно сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутный автобус.

Также OBOZ.UA сообщал, 10 марта российская оккупационная армия с помощью беспилотника атаковала центр города Херсон. В результате удара пострадали три человека.

