Оккупанты ударили дроном по автобусу в центре Никополя: три человека погибли, 12 ранены. Фото

Утром 7 апреля в Никополе (Днепропетровская область) российская оккупационная армия целенаправленно ударила беспилотником по автобусу. В результате атаки погибли три человека.

Еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Коварный удар врага

"Утром Россия ударила дроном по маршрутке в Никополе на Днепропетровщине. Жестокий удар по гражданскому рейсовому транспорту. В час пик, когда люди как раз едут на работу", – написал Клименко.

По информации главы Днепропетровской ОГА, атака произошла в центре города, когда маршрутка подъезжала к остановке, где были гражданские.

На месте происшествия работают спасатели, которые вместе с медиками деблокировали и спасли семь человек.

По словам Клименко, подобный удар не является случайным, оккупанты намеренно убивают мирных людей.

"Россия целенаправленно бьет по гражданским. Это не случайность – это их тактика. Сознательные удары по мирным людям. Каждый такой факт документируют следователи", – добавил он.

На удар врага отреагировал и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен отметил, что во время атаки военных РФ, в салоне, и на улице были люди.

"Россия сознательно выбрала целью гражданский транспорт в центре города, среди мирных людей. Это не война против армии. Это террор против мирного населения – грубое нарушение международного гуманитарного права!" – отмечается в сообщении.

Напомним, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

Как писал OBOZ.UA, в субботу днем, 4 апреля, российская оккупационная армия также атаковала Никополь. Вражеский удар пришелся на местный рынок. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя.

