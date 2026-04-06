Оккупанты нанесли удары по Никополю: горело авто, среди пострадавших – маленький ребенок. Фото

В понедельник, 6 апреля, Никополь Днепропетровской области в очередной раз оказался под ударами российской оккупационной армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок.

Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Враг продолжает террор

По словам чиновника, утром враг целенаправленно попал в гражданское авто, из-за чего пострадали две женщины 33 и 49 лет. Они госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

"Также две женщины пострадали в городе. Женщина 62 лет – в тяжелом состоянии, 39-летняя женщина – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

По состоянию на 14:33 стало известно, что в результате артиллерийского обстрела оккупантов ранения получили еще три человека, среди которых – маленький ребенок.

"Россияне ударили артиллерией. Пострадала 1,5-летняя девочка и мужчины 72 и 66 лет. Всем оказали необходимую помощь", – отмечается в сообщении.

Лукашук обратился к жителям с призывом воздержаться от поездок и отметил, что враг целенаправленно атакует гражданских.

Напомним, в субботу днем, 4 апреля, российская оккупационная армия также атаковала Никополь. Вражеский удар пришелся на местный рынок. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 апреля российские войска в очередной раз атаковали Одессу. Из-за вражеских ударов повреждены десятки авто, детсад и частные дома, известно о попадании по многоэтажке. Есть погибшие и раненые.

