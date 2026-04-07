Враг атакует группами пехоты и устраивает налеты дронов: Сырский посетил одно из 'горячих' направлений фронта и дал важные задания. Фото

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта в Донецкой области. Российские войска здесь активизировали атаки, сочетая штурмы пехоты с массированными налетами дронов.

По результатам поездки определены ключевые задачи для усиления обороны. Об этом Сырский сообщил на своей странице в Telegram.

В частности, он совершил рабочую поездку в полосу ответственности 19-го корпуса, который обороняет Константиновско-Дружковскую агломерацию.

По его словам, российские оккупационные войска пытаются улучшить свое тактическое положение, комбинируя атаки малыми группами пехоты с массированными ударами беспилотников.

Украинские подразделения уже почти год сдерживают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

Главнокомандующий отметил высокий уровень адаптивности командного состава, который принимает инициативные и нестандартные решения в соответствии с изменениями на поле боя.

Среди приоритетных направлений работы определены огневое поражение тыловой логистики противника, уничтожение вражеской пехоты еще на этапе подготовки к штурмам, а также максимальное сохранение жизни украинских военных в условиях интенсивных боевых действий.

Во время поездки также проанализированы предложения от командиров относительно насущных потребностей подразделений. Основное внимание уделили усилению возможностей противодействия вражеским беспилотникам, обеспечению боеприпасами и другими материально-техническими ресурсами.

"По результатам работы оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте", – подчеркнул главком.

Кроме того, во время визита во 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" военнослужащим вручили почетные нагрудные знаки Главнокомандующего ВСУ. Отмечен их профессионализм, стойкость и мужество в защите Украины.

"Еще раз благодарю за исключительный профессионализм, стойкость и мужество в обороне Украины. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал главком.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский 4 апреля общался с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе, генералом Алексусом Гринкевичем. Среди прочего, главком ВСУ сообщил коллеге, что потери страны-агрессора в Украине "уже несколько месяцев подряд превышают пополнение".

