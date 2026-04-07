Украина получила джекпот и сознательно рискнула с ударами по вражеским НПЗ: интервью с Мельником

Удары по объектам нефтепереработки страны-агрессора России, прежде всего, по НПЗ – не новость для Сил обороны, они происходят постоянно. Однако, на фоне существенного повышения мировых цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана некоторые союзники нашей страны высказали пожелание прекратить эти атаки. Впрочем, как показывает практика, взвесив все риски, Украина выбрала путь продолжения ударов.

Почему многочисленные успешные атаки на российские НПЗ до сих пор не привели к коллапсу рынка и могут ли привести в определенной перспективе? Дело в том, что объекты нефтепереработки являются достаточно масштабными для того, чтобы их можно было уничтожить обычными средствами. К тому же враг достаточно быстро восстанавливает их. Поэтому наиболее приемлемое решение – продолжать наносить удары, даже если эффект от них временный.

В то же время парадокс заключается в том, что война в Иране создала определенное окно возможностей для украинских производителей дронов-перехватчиков. Инвестиции и заказы, которые они могут получить от стран Ближнего Востока – это своеобразный джекпот. Впрочем, речь не идет о зарабатывании на войне – это лишь возможность, которой стоит воспользоваться.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что иностранные союзники Украины просят не наносить удары по российским НПЗ. Как мы знаем, подобные пожелания звучат не впервые, однако, как и раньше, Украина их удачно игнорирует. На вашу точку зрения, свидетельствует ли это о том, что последние удары Украины по объектам нефтепереработки России стали более болезненными для страны-агрессора?

– На самом деле это одна из тех ситуаций, когда приходится взвешивать все "за" и "против" и определять, что для Украины в данном случае является в приоритете. Если это просьба со стороны руководства Словакии или Венгрии, то тогда все более-менее понятно, хотя, если бы это касалось только Орбана, то было бы проще. Хотя, Венгрия также является членом Европейского Союза и создает нам немало проблем, в том числе, когда Украина пытается бороться с российскими поставками нефти.

Но в данной конкретной ситуации – это довольно типичный пример, когда нет простого выбора. Не может быть исключительно стопроцентно прибыльного решения. Надо идти на определенные риски, определенные потери. Я думаю, что в данном случае то, что делает Украина, является результатом тщательной оценки потенциальных рисков и потенциальных выигрышей.

По итогам последних нескольких недель мы видим, что выбор был сделан в пользу определенных рисков в отношениях с партнерами, возможно даже подорожание нефтепродуктов на несколько гривен. Все равно это стоит того, чтобы лишить Россию миллионных сверхприбылей, связанных с дефицитом нефти и ростом цены на нефть и нефтепродукты.

– НПЗ России взрываются постоянно, тем не менее, мы не видим лавинообразного уменьшения возможностей страны-оккупанта и его армии. С чем это связано? И может наконец будет достигнута определенная точка бифуркации, когда начнется необратимый процесс обрушения экономики РФ? Как еще больше подтолкнуть ее к этому?

– Вы правильно задаете вопрос, что целью является достижение точки бифуркации, или же когда количество перейдет в качество. Удары по объектам нефтепереработки, транспортировки, экспорта России очень результативны. По сообщениям нескольких источников, на прошлой неделе благодаря этим ударам российский экспорт по разным данным уменьшился от 40% до 45%.

Но уже через неделю, например, те же порты, которые подверглись атаке, восстанавливают экспорт. То есть разрушения или ущерб, которые нанесли украинские дроны, дают временный эффект. Это тоже очень хорошо, но, к сожалению, пока нет возможности сделать так, чтобы это было уничтожено на более длительный период времени, до нескольких месяцев, или же так, чтобы не подлежало восстановлению. Это настолько масштабные объекты, что их обычными конвенционными средствами уничтожить полностью практически невозможно.

Но в любом случае можно фиксировать, что по отдельным нефтеперерабатывающим заводам или по тем же портам удары наносились десятки раз. Есть удар, далее несколько дней или недель уменьшения мощности, далее происходит восстановление, поэтому впоследствии удары нужно повторять. Это определенный процесс.

Но, возвращаясь к вашему вопросу. В данном случае совпали факторы, благоприятные для России: образовался дефицит нефти, из-за чего цены на нефть пошли вверх. В то же время это нивелировалось действиями Украины. То есть, с одной стороны, для России был "плюс", с другой – "минус", и, скажем так, в определенной степени это балансировалось. Россия не получила прибыли, но и убытки оказались не такими, какими они могли быть в другой ситуации.

То есть, если цены на нефть не будут расти, или же снова начнется их падение до того уровня, каким он был перед началом войны в Персидском заливе, если для России будет "минус" и из-за снижения цены на нефть, и из-за ударов по НПЗ, тогда действительно эта точка бифуркации может приблизиться значительно быстрее.

– На фоне войны США и Израиля против Ирана Украина начала активно продвигать наши БпЛА-технологии в странах Ближнего Востока. Может ли это направление стать существенной поддержкой для украинского ВПК? Как этот новый фактор меняет ландшафт войны в Украине?

– Здесь можно сделать совершенно очевидный вывод – как следствие резко возросло внимание к украинским возможностям сбивания этих беспилотников относительно дешевыми и эффективными средствами. И это создало окно возможностей, прежде всего, для украинской оборонной промышленности.

Большинство предприятий в Украине находятся в частной собственности, и если они не получают гарантированного досрочного заказа от украинского правительства, то это возможность получить инвестиции, заказы от иностранных правительств при условии, что государство не будет создавать лишних препятствий. Это действительно некий джекпот, когда можно нарастить производство и получить прибыль, которую можно инвестировать. Но это лишь одна, скажем, коммерческая сторона дела.

Другая вещь, которая, на мой взгляд, является более важной – это то, что торговля оружием всегда идет "в пакете" с политикой. То, чем президент Зеленский довольно успешно занимался в течение последних двух недель – позиционирование украинских дронов-перехватчиков не только как изделий, а как системы, – стало определенной платформой, на которой украинские интересы можно завести на территорию Ближнего Востока. Эта сторона дела, на мой взгляд, не менее важна, чем чисто коммерческая или безопасности.

Таким образом, по состоянию на сейчас, можно утверждать, что Украина пытается максимально эффективно использовать окно возможностей, которое открылось в связи с этой войной. Это не зарабатывание на войне, это возможность, которой просто грех было бы не воспользоваться.