Россия атаковала Днепропетровщину: погиб 11-летний мальчик, есть раненые. Фото

В течение ночи 7 апреля российская террористическая армия более 10 раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Вследствие обстрелов путинские войска убили 11-летнего мальчика.

Видео дня

Также пострадали 5 взрослых людей. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, российские оккупанты атаковали четыре района области дронами-камикадзе. Всего было зафиксировано более 10 обстрелов.

В Покровской громаде Синельниковского района сгорел частный дом, еще три дома и авто повреждены. Жертвой путинских террористов стал 11-летний ребенок, 31 и 61-летние женщины, а также 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе под ударом находились сам Павлоград и Богдановская громада. В результате атак возник пожар, повреждены административные здания и линии электропередач. В этом районе вследствие обстрелов пострадали двое мужчин 52 и 66 лет, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Апостоловом Криворожского района повреждена инфраструктура. В Никопольском районе объектами российского террора стал районный центр, а также Красногригорьевская и Марганецкая громада. Повреждены административные здания, частный дом и автомобиль.

Напомним, оккупационная армия в ночь на 7 апреля запустила десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 77 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля в Запорожье российские войска атаковали энергетическую подстанцию семью дронами-камикадзе в течение суток. В результате ударов было уничтожено критическое оборудование и обесточены более 50 тысяч потребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!