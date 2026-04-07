Оккупанты атаковали Украину 110 БПЛА: силы ПВО сбили 77 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 7 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 77 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 110ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой области, более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Последствия в регионах

В Черкасской области силы противовоздушной обороны обезвредили два российских БПЛА во время последних тревог. Обошлось без пострадавших, последствий от падения обломков тоже нет.

В Днепропетровской области подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом в течение ночи 24 БПЛА.

Напомним, 6 апреля в результате российских атак были повреждены энергообъекты в Черниговской области. В частности, в Новгород-Северском и Корюковском районах без света населенные пункты большинства общин приграничья.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля в Запорожье российские войска атаковали энергетическую подстанцию семью дронами-камикадзе в течение суток. В результате ударов было уничтожено критическое оборудование и обесточены более 50 тысяч потребителей.

