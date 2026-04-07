На Черниговщине в результате обстрелов РФ повреждены энергообъекты: люди остались без света

В понедельник, 6 апреля, в результате российских атак были повреждены энергообъекты в Черниговской области. В частности, в Новгород-Северском и Корюковском районах без света сейчас населенные пункты большинства общин приграничья.

Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы как только позволит ситуация с безопасностью. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

В АО "Черниговоблэнерго" также рассказали, что сейчас обесточены более 68 тысяч абонентов. Электроснабжение отсутствует у абонентов Корюковского и Черниговского районов.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Запорожье российские войска атаковали энергетическую подстанцию семью дронами-камикадзе в течение суток. В результате ударов было уничтожено критическое оборудование и обесточены более 50 тысяч потребителей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 апреля российские войска в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ряд потребителей в Черниговской, Киевской и Одесской областях остались без электроэнергии. Кроме того, во второй половине дня введены аварийные отключения в Киеве, Киевской и Житомирской областях, а в Черкасской области начались почасовые графики.

