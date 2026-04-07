Российский порт Усть-Луга снова под атакой: говорят о десятках дронов. Фото и видео

Рано утром 7 апреля на территории российского порта Усть-Луга (Ленинградская область) было неспокойно. Объект в очередной раз оказался под атакой десятков беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал "Exelinova+". В то же время местная ПВО старательно пыталась сбить цели.

Что известно об атаке

По информации губернатора Александра Дрозденко, первые дроны начали залетать в Ленинградскую область около 04:00.

"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно снижение скорости мобильного интернета", – писал чиновник.

По состоянию на 06:26 количество сбитых БПЛА якобы составляло 20 единиц. А над портом активно работала мобильная огневая группа.

"Число сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 20. Боевая работа продолжается", – говорится в сообщении.

После 07:00 количество сбитых дронов якобы увеличилось до 22.

Однако, как отмечает Telegram-канал "Exelinova+", "сколько из них было сбито портом – остается загадкой".

В то же время россияне в комментариях отметили, что очередной удар по порту является не случайным, ведь "как раз буквально вчера проскакивала новость, что он возобновил работу".

Хроника предыдущих атак

Напомним, в ночь на 31 марта беспилотники также прилетали в порт Усть-Луга. Тогда российская противовоздушная оборона пыталась сбивать цели, и якобы приземлила аж 38 БПЛА, а на территории объекта продолжались масштабные пожары в результате предыдущих атак украинской стороны.

В ночь на 29 марта Силы обороны в третий раз за последнюю неделю атаковали порт Усть-Луга. На объекте, где до сих пор не потушили пожар после предыдущих прилетов началось новое возгорание. Вероятно речь идет о еще одном резервуаре на терминале "Новатэк".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Согласно геоинт-анализу, в очередной раз был поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Уже 27 марта порты Усть-Луги и Приморска снова оказались в огне в результате новой результативной атаки Сил обороны.

