Российский порт Усть-Луга снова атаковали дроны: что известно

В ночь на 31 марта беспилотники снова наведались в порт Усть-Луга Ленинградской области (РФ). Российская противовоздушная оборона пыталась сбивать цели, и якобы приземлила аж 38 БПЛА.

Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы. В то же время на территории объекта продолжаются масштабные пожары в результате предыдущих атак украинской стороны.

Повторная дроновая атака

О том, что порт атакуют дроны сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Сбито 17 БПЛА. Отражается атака в портовой зоне Усть Луга", – написал он после 2:00.

По состоянию на 6.00 чиновник сообщил, что над Ленинградской областью якобы уничтожено 38 БПЛА и зафиксировано повреждение в порту Усть-Луга.

Пожар в порту продолжается

Как проинформировало "Радио Свобода" в российских Приморске и Усть-Луге продолжаются масштабные пожары на нефтяных терминалах. Последствия можно наблюдать со спутниковых снимков.

"На них видно, как после новых украинских ударов 29 марта горят резервуары завода "Новатэк-Усть-Луга", которые ранее не пострадали. А в Приморске догорают резервуары "Транснефти": повреждены по меньшей мере 8 из 18. Общая стоимость нефти в них могла достигать около $160 млн", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 29 марта Силы обороны в третий раз за последнюю неделю атаковали порт Усть-Луга. На объекте, где до сих пор не потушили пожар после предыдущих прилетов началось новое возгорание. Вероятно речь идет о еще одном резервуаре на терминале "Новатэк".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Согласно геоинт-анализу, в очередной раз был поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Уже 27 марта порты Усть-Луги и Приморска снова оказались в огне в результате новой результативной атаки Сил обороны.

