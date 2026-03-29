Российский порт Усть-Луга снова был под ударом: вспыхнул пожар. Видео

В ночь на 29 марта Силы обороны в третий раз за последнюю неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В порту, где до сих пор не погасили пожар после предыдущих прилетов – новое возгорание.

Атаку подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А Telegram-канал Supernova+ утверждает, что загорелся еще один резервуар на терминале "Новатэк" в порту.

Что известно

О том, что новая атака на порт Усть-Луга оказалась успешной, Дрозденко заявил в 03:42 ночи. Сначала он писал о "повреждениях" на территории порта, но впоследствии исправил сообщение, заявив о "ликвидации возгорания".

К 06:33, судя по сообщению губернатора Ленинградской области, российская ПВО "насбивала" почти 60 дронов, продолжалась также "локализация возгорания".

Российский чиновник не уточнил, что именно горит в порту Усть-Луга. А вот в Supernova+ утверждают, что после новых ударов вспыхнул "еще один резервуар на терминале "Новатэк".

Также Supernova+ публикует кадры, вероятно, новой атаки по порту.

В сети также распространяются кадры из Ленинградской области, на которых видно затянутое черным дымом небо. Правда, остается непонятным, этот дым – следствие предыдущих поражений (по состоянию на 28 марта пожар тушили уже четверо суток) или в том числе и ночного удара по порту.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Согласно геоинт-анализу, в очередной раз был поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга".

А уже 27 марта порты Усть-Луги и Приморска снова оказались в огне вследствие новой результативной атаки Сил обороны.

После этих двух атак порт Усть-Луга сможет функционировать, в лучшем случае, лишь наполовину.

