Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Чернигова: люди остались без света

В ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска атаковали Чернигов дронами-камикадзе. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары, часть жителей осталась без света.

Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, под ударом были объекты критической инфраструктуры. На местах атак возникли пожары.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

В АО "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены около 6 тысяч абонентов города Чернигов.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью", – сказано в сообщении.

Об угрозе для города предупреждали в Воздушных силах ВСУ. "БпЛА в направлении г.Чернигов с севера", – писали там в 01:56.

В горсовете подтвердили, что Чернигов подвергся массированной атаке ударными беспилотниками.

"В частности, зафиксировано попадание по одному из промышленных объектов, в результате чего возник пожар. Также зафиксировано попадание по ряду объектов инфраструктуры", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля в результате российских атак были повреждены энергообъекты в Черниговской области. В частности, в Новгород-Северском и Корюковском районах без света остались населенные пункты большинства общин приграничья.

