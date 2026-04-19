В Чернигове в результате массированной атаки армии РФ погиб 16-летний парень

Ночью 19 апреля оккупанты атаковали Чернигов беспилотниками. В результате вражеской атаки погиб 16-летний парень, еще по меньшей мере 4 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский. По состоянию на момент публикации известно о 7 поврежденных частных домов. Огонь уничтожил 3 из них.

Кроме того, из-за российской атаки, повреждены административное здание, учебное заведение и машины.

Напомним, в ночь на 19 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 236 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 203 цели.

