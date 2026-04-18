Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова: что известно о последствиях

Российские войска атаковали Харьков, нанеся ракетный удар по центральной части города. Также зафиксировано попадание и падение вражеских беспилотников в разных районах.

Видео дня

Сейчас информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг нанес ракетный удар по центру Харькова. В результате вражеского удара по Шевченковскому району вспыхнул пожар. Повреждено остекление двух многоквартирных домов и два легковых авто. Сейчас пожарные ГСЧС ликвидируют последствия ракетного удара.

Кроме того, зафиксирована атака группы боевых дронов, которые попали в промышленную зону Холодногорского района. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Также поступили данные о падении одного из вражеских беспилотников на территории рынка в Киевском районе города. По предварительной информации, в этом случае обошлось без пострадавших.

По состоянию на данный момент официальных сообщений о травмированных не поступало. Экстренные службы продолжают обследование территорий и ликвидацию последствий атаки.

Напомним, в ночь на 18 апреля российские войска снова атаковали Одесскую область. Вражеские дроны попали по порту в Одесском районе: повреждены инфраструктура и грузовой транспорт, возникли пожары.

Как писал OBOZ.UA, за ночь Россия атаковала Украину более чем двумя сотнями дронов.

Силы ПВО обезвредили 190 целей, однако есть и попадания в разных регионах нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!