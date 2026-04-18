РФ атаковала порт в Одесской области: повреждены склады и грузовики, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на 18 апреля российские войска снова атаковали Одесскую область. Вражеские дроны попали по порту в Одесском районе: повреждены инфраструктура и грузовой транспорт, возникли пожары.

Пострадал по меньшей мере один человек. О последствиях вражеского террора рассказали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно

Очередную ночь воздушного террора россияне устроили 18 апреля для жителей Одесского района.

"Враг продолжает целенаправленно бить по украинской портовой инфраструктуре и логистике. Этой ночью Россия атаковала ударными БпЛА порт в Одесской области", – написал Кулеба.

Ранения в результате атаки получил водитель грузовика, помощь медики оказали ему на месте.

Повреждены административные здания, склады с агропродукцией (в частности, силосов с кукурузой), грузовики резервуары, также горели автобусы.

На местах попаданий возникли пожары, которые по состоянию на 8 часов уже были ликвидированы спасателями.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одесской области", – отметил Кипер.

Кулеба же тем временем подчеркнул: Россия продолжает создавать угрозы для глобальной продовольственной безопасности.

"Россия системно атакует порты, экспортную инфраструктуру и гражданскую логистику, пытаясь сорвать работу украинского морского коридора, повлиять на экономику и глобальную продовольственную безопасность", – подчеркнул министр.

Как писал OBOZ.UA, в течение ночи Россия атаковала Украину более чем двумя сотнями дронов.

Силы ПВО обезвредили 190 целей, однако есть и попадания в разных регионах нашей страны.

