Россия атаковала Украину более чем двумя сотнями дронов: силы ПВО обезвредили 190 целей

В ночь на 18 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 219 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 190 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 18 апреля российские войска атаковали 219-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с Чауды во временно оккупированном Крыму.

"Шахедов" среди них было около 150.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

На момент публикации сводки атака продолжалась: в воздушном пространстве оставались несколько вражеских БпЛА.

Последствия атаки

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что ночью враг снова атаковал область ударными беспилотниками. Под удары попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе.

"Повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы, резервуары. В результате попаданий возникли пожары, которые уже ликвидированы спасателями. По предварительной информации, один человек пострадал", – написал чиновник.

Бил враг также по Днепропетровской области. По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, два района области враг атаковал дронами и авиабомбами более 10 раз

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады.

На Синельниковщине – Покровскую и Николаевскую громады. Повреждены пятиэтажка и инфраструктура.

Никто не пострадал.

Также российские войска осуществили комбинированный обстрел Запорожья. В областном центре пострадал один человек.

"По предварительным данным, 40-летняя женщина получила ранения. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Количество пострадавших уточняется. В результате обстрела произошло возгорание жилых домов и гаража. Кроме того, возникло несколько очагов возгорания сухой травы на разных локациях. Пожары ликвидированы. Аварийно-спасательные работы завершены", – рассказали в ГСЧС после 8 часов утра.

В Донецкой области россияне ударили по Краматорску.

"Ранения получили два человека, а также получили повреждения жилые дома. Спасатели оказали домедицинскую помощь раненому мужчине и передали его работникам скорой медицинской помощи. Кроме того, спасатели освободили трех жителей из заблокированных квартир, деблокировав двери в многоквартирном доме", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия ударила по Богодухову на Харьковщине. Повреждены жилые дома, два человека получили ранения.

Также накануне оккупанты атаковали Запорожье. В городе горели авто, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Пострадали по меньшей мере семь человек.

