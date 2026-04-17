Россия ударила по Запорожью: горят авто, есть пострадавшие. Видео

В пятницу, 17 апреля, в Запорожье в результате очередной российской атаки ранения получили по меньшей мере два человека. В городе зафиксированы пожары и повреждения жилой инфраструктуры.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома и транспортные средства сразу в трех районах города. Из-за обстрела возникли пожары, в частности загорелись автомобили и квартиры местных жителей.

Известно, что среди пострадавших – 60-летняя женщина, которая получила травмы и сейчас находится под наблюдением медиков. Также ранен мужчина, которому оказывается необходимая помощь.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оценивают масштабы разрушений. Жителей, которые нуждаются в помощи, призывают обращаться в городской колл-центр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Запорожье подверглось авиаударам 16 апреля. Российские террористические войска сбросили управляемые авиабомбы на жилой район города около 17:06, в результате чего погиб один человек и по меньшей мере трое получили ранения.

