Россия ударила КАБами по жилому району Запорожья: погиб человек, есть раненые. Фото

Запорожье подверглось авиаударам 16 апреля. Российские террористические войска сбросили управляемые авиабомбы на жилой район города около 17:06, в результате чего погиб один человек и по меньшей мере трое получили ранения.

Информацию о последствиях атаки обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели уточнили, что пострадавшим оказывают помощь, а количество травмированных еще проверяют.

В Национальной полиции также заявили: "Российские террористы ударили тремя КАБами по жилому району Запорожья, погиб человек, есть раненые – последствия военного преступления документируют полицейские".

Одна из авиабомб попала на территорию религиозного заведения, где находились люди. Там погиб мужчина, еще 5 человек получили ранения. Удар пришелся по обычной городской среде – рядом жилые дома, магазин, припаркованные авто. Это снова выглядит как атака без какого-либо военного смысла.

Местные службы работали сразу после взрывов. Возле поврежденных зданий появились скорые, полиция, волонтеры. Людям помогали прямо на месте, иногда буквально рядом с обломками.

Самое важное – подтверждена гибель одного человека и ранения по меньшей мере трех. В то же время данные еще могут меняться. Повреждено культовое сооружение, здание магазина и жилые дома вокруг. Также пострадал автотранспорт.

Спасатели ликвидировали пожар автомобиля на площади около 10 квадратных метров. На месте работают следственно-оперативные группы, патрульные и все необходимые службы. Медики оказывают помощь пострадавшим, часть людей госпитализировали – но эти детали еще уточняются.

Количество раненых увеличилось

По состоянию на 20:30 количество раненых в результате атаки оккупантов увеличилось до восьми. Российская управляемая авиабомба унесла жизнь 49-летнего мужчины. На месте обстрела развернут пункт приема заявлений и сообщений о поврежденном имуществе. Также можно обратиться в территориальное подразделение полиции или по номеру 102.

Напомним, утром 15 апреля российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов в облцентре вспыхнул пожар на автостоянке, повреждено предприятие.

Также OBOZ.UA сообщал, на Запорожье боец Сил специальных операций сбил вражеский FPV-дрон, который пытался атаковать бойцов. Этим военный смог спасти себя и побратимов.

