Спас себя и побратимов: украинский военный уничтожил FPV врага, когда тот заходил на удар. Видео

В Запорожье боец Сил специальных операций сбил вражеский FPV-дрон, который пытался атаковать бойцов. Этим военный смог спасти себя и собратьев.

Кадры удачного сбивания обнародовали в соцсетях ССО. Там отметили, что сначала боец с позывным "Одесса" планировал применить ситкомет, однако сделать это было почти невозможно.

В момент, когда российский дрон уже заходил на удар, защитник открыл огонь из стрелкового оружия. Ему удалось уничтожить борт и уберечь себя и побратимов.

Напомним, возле одного из населенных пунктов в Запорожской области двух украинских военнослужащих оккупанты взяли в плен. Однако конвойных удалось ликвидировать, а пленным выбраться к позициям ВСУ. Для операции по спасению удалось привлечь дронаров .

