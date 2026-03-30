"Ключ к успеху": на Запорожском направлении двух украинских бойцов спасли из плена с помощью FPV-дронов. Видео
Возле одного из населенных пунктов в Запорожской области двух украинских военнослужащих оккупанты взяли в плен. Однако конвойных удалось ликвидировать, а пленным выбраться к позициям ВСУ.
Для операции по спасению удалось привлекать дронов. Кадры публикуют в официальных соцсетях 225 штурмового полка "Морок".
Что известно
Как рассказывают военные, во время зачистки одного из населенных пунктов пункта на Запорожском направлении двое военных попали в плен к оккупантам.
Однако благодаря взаимодействию со вспомогательными подразделениями и с помощью FPV-дронов удалось сначала отделить конвойных, а затем их ликвидировать. После чего дроноводы сопроводили их в расположение ВСУ.
"Слаженные действия подразделений, оперативность и решительность позволили спасти наших бойцов и выполнить задание. Эта операция в очередной раз доказывает, что взаимоподдержка и координация на поле боя является ключом к успеху и сохранению жизни собратьев", – говорится в сообщении.
