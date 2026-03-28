Пограничники-операторы БпЛА ликвидировали оккупанта, который пытался убежать. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы Украины с помощью дронов ликвидировали российского военного, который пытался сбежать с позиции. Операцию провели операторы БпЛА бригады "Стальной кордон".

Кроме того, за последние сутки подразделение поразило ряд вражеских целей на пограничных направлениях. Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.

Инцидент произошел на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где украинские пограничники активно применяют беспилотники для разведки и поражения целей. На видео зафиксировали попытку оккупанта покинуть позицию. Однако украинский дрон нанес удар.

В течение суток операторы БпЛА уничтожили миномет противника, который использовался для обстрелов украинских позиций. Также были поражены шесть укрытий, где находился личный состав врага.

Отдельно была уничтожена антенна связи, что автоматически затрудняет координацию действий российских подразделений на этом отрезке фронта. За счет использования дронов украинские военные оперативно обнаруживают движение противника и наносят точечные удары без прямого контакта.

