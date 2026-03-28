Украинские пограничники отбили очередную массированную атаку БПЛА на мирное население: видео

Во время очередного российского обстрела украинские пограничники удачно уничтожили вражеские "Шахеды". Атаку дронов, которые оккупанты нацелили на мирные города, отбили над морем.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Также в сети обнародовали видео работы пограничников.

Военные уничтожили девять "Шахедов" над морем. Благодаря своевременным действиям пограничники уберегли гражданских жителей и их дома.

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта Россия атаковала Украину, применив 273 воздушных средства. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 252 цели.

Оккупант использовали ударные БПЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие дроны из российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Больше всего воздушных целей оккупанты направили в Одесскую область. Известно о попадании 21 ударного беспилотника по 18 локациям и падении обломков на 9 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксированы попадания в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело мужчины нашли под завалами, женщина умерла в больнице от тяжелых травм.

