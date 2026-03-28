Россия ночью атаковала Украину почти 300 дронами: силы ПВО обезвредили 252 вражеских БпЛА

В ночь на 28 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 273 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 252 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО сбили 32 вражеских дрона.

Всего по трем районам области россияне более 30 раз били БПЛА и артиллерией.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в Никопольском районе оккупанты атаковали Никополь, Покровскую, Червоногригорьевскую, Марганецкую, Мировскую громады. Изуродованы многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки.

На Синельниковщине под ударом были Покровская и Васильковская громады. Повреждены инфраструктура и частные дома.

Также российские войска снова ударили по Кривому Рогу, а также по Лозоватской и Зеленодольской громадам. Возникли пожары. Изуродованы инфраструктура и дом на территории базы отдыха. Двое мужчин погибли и двое получили ранения.

Под ударами ночью находилась также Полтавщина.

"Зафиксировано попадание в жилой дом и в промышленные объекты в Полтавском районе. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким", – написал начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксированы попадания в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело мужчины нашли под завалами, женщина умерла в больнице от тяжелых травм.

Также накануне Россия атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге. Повреждения получил и жилой сектор города.

