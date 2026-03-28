Россия атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге: есть попадания в жилом секторе

Вечером в пятницу, 27 марта, в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы – страна-агрессор РФ направила на город группы дронов-камикадзе. Зафиксировано несколько попаданий вражеских БпЛА.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Россияне атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и в жилом секторе.

"Взрывы. Кривой Рог под шахедной атакой. Будьте осторожны – в воздухе еще есть вражеские дроны", – писал Вилкул.

Позже он проинформировал, что была начата аварийно-спасательная операция.

Об угрозе для города предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 марта российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказалась инфраструктура. На месте попадания вспыхнул пожар.

