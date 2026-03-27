Россия атаковала инфраструктуру в Кривом Роге: произошел пожар

Утром 27 марта российские войска нанесли атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказалась инфраструктура.

Видео дня

На месте прилета вспыхнул пожар. Об атаке сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно

Утром в пятницу, 27 марта, в Кривом Роге прогремел взрыв.

"Враг атаковал Кривой Рог. Повреждена инфраструктура. Возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал Ганжа в 10:23.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул в 10:08 сообщал, что россияне атакуют Кривой Рог "Шахедами".

"Взрывы. Опять шахедная атака. Враг атакует инфраструктуру", – писал он.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что над Кривым Рогом летает вражеский дрон, в 09:51.

Местные паблики сообщали о взрыве в городе около 10 часов. Уже в 10:04 они писали о дыме, поднимающемся над городом после атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 марта Россия обстреляла жилой район Харькова. Вражеская ракета попала в жилую девятиэтажку, пострадали восемь человек.

А накануне оккупанты ударили по Днепру. В городе повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.

Утром 27 марта в Днепопетровской ОВА сообщили, что в Кривом Роге в результате атаки РФ возник пожар. Изуродованы инфраструктура, частный дом и авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!