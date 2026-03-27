Россия обстреляла жилой район Харькова: в результате попадания ракеты в многоквартирный дом есть раненые

Ночью 27 марта россияне атаковали ракетой жилую многоэтажку в Харькове. Предварительно известно, что оккупанты нанесли удар по Киевскому району города.

Об этом около 00:42 сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов. По информации главы города, в результате вражеской атаки есть пострадавшие.

"Зафиксирован удар ракетой по Киевскому району, есть раненые. Детали уточняем", – сообщил Терехов.

"По уточненной информации – произошло попадание ракеты в многоквартирный дом. Детали выясняем", – добавил впоследствии глава города.

Впоследствии стало известно, что Киевский район города оккупанты также атаковали "Шахедом". По состоянию на момент публикации, информация о вражеском ударе и его последствиях выясняется.

Напомним, российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Харьковской области. В результате обстрела пострадали мирные жители, а здание подверглось значительным разрушениям.

Также OBOZ.UA сообщал, днем 25 марта оккупационная армия России нанесла удары по Харькову дронами-камикадзе. Целью путинских террористов снова стали жилые кварталы областного центра.

