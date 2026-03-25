Оккупанты ударили по Харькову: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото и видео

Днем 25 марта оккупационная армия России нанесла удары по Харькову дронами-камикадзе. Целью путинских террористов снова стали жилые кварталы областного центра.

На месте прилетов возникли пожары, среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия террора

По информации мэра, в Холодногорском районе россияне нанесли удар рядом с жилым домом. В результате атаки загорелись автомобили: девять повреждены, три уничтожены полностью. В квартирах мирных жителей выбиты окна, есть пострадавшие.

Также оккупанты нанесли удары оп Новобаварскому району. Там зафиксировано попадание на территории частного сектора. Повреждена газовая сеть, произошел пожар крыши дома. Выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах. Также есть пострадавшие.

В областной администрации уточнили, что в результате обстрела пострадали две женщины 66 и 70 лет, одна из них находится в тяжелом состоянии. Также подверглась острой стрессовой реакции 15-летняя девушка, медики оказали ей помощь на месте.

Ударом уничтожено несколько гражданских автомобилей, припаркованных во дворе дома, выбиты окна многоэтажки. На месте продолжают работу все экстренные службы.

Позже в ОВА рассказали, что количество пострадавших в Новобаварском районе Харькова выросло до 5 человек. Также там подтвердили, что из-за обстрела вспыхнул пожар, повреждены жилые дома.

В результате вражеской атаки получили взрывные ранения мужчины 71 и 58 лет и 84-летняя женщина, все доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Также подверглись острому стрессу 48-летний мужчина и 85-летняя женщина, они получили медицинскую помощь на месте.

В ГСЧС рассказали, что в Холодногорском районе попадания дрона произошли рядом с жилой 12-этажкой. Загорелись легковые автомобили. Повреждены окна дома и рядом расположены автомобили. В Новобаварском районе БПЛА попал в частный жилой дом, вызвав пожар на крыше и в газовой сети.

Напомним, российская армия посреди дня вторника, 24 марта, массированно применила ударные дроны против Украины. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах, а в небе фиксируют десятки целей, по предварительным данным, общее количество беспилотников в течение суток могло достигать около 150.

В ночь на враг нанес комбинированный удар по Запорожью. В результате обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Во время атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

