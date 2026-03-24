Оккупанты нанесли комбинированный удар по Запорожью: есть жертва, пять человек ранены. Фото и видео

Ночью 24 марта оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью. Вследствие обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Видео дня

В ходе атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты. О последствия обстрела в Telegram сообщил начальник Запорожской областной военндй администрации Иван Федоров.

Последствия террора

В областной администрации отметили, что один человек погиб, еще пятеро – ранены. По информации ОВА, оккупанты нанесли по Запорожью массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами.

Вследствие российского террора повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры. На местах работают экстренные службы, волонтеры и коммунальщики.

Один из вражеских БПЛА прицельно атаковал многоэтажный дом. На месте обстрела возник сильный пожар. Спасатели эвакуировали жильцов из поврежденного дома.

В полиции Запорожской области сообщили, что правоохранители охраняют поврежденные объекты. Следственно-оперативные группы документируют последствия атаки россиян. Событие квалифицировано по ч. ч. 1, 2 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины. На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики, спасатели и другие профильные службы города.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. Вследствие вражеской атаки погибли две человека, многие получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!