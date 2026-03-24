В Полтаве в результате атаки РФ повреждены жилые дома и гостиница: два человека погибли, 11 ранены
Ночью 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты.
Вследствие вражеской атаки погибли две человека, многие получили ранения. Об этом в Telegram сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Последствия террора
По информации ОВА, в результате вражеской атаки в Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и гостиницы. На месте прилета возникли пожары, все службы работают на местах.
По состоянию на 3:40 утра в областной администрации заявили, что в результате атаки два человека погибли, семеро получили травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще через некоторое время в ОВА уточнили, что количество травмированных увеличилось до 11 человек.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что среди пострадавших есть ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Также в мэрии отметили, что в городе фиксируются разрушения разной степени, как частного сектора, так и многоквартирных домов. На местах обстрелов работают профильные службы.
Кроме того, в городском совете сообщили, что после обстрела ограничено движение транспорта на участке от перекрестка ул. Владимира Вязуна и ул. Гостомельской до ул. Харьковское шоссе.
Мониторинговые каналы сообщали, что в течение ночи Полтаву атаковали несколько групп дронов-камикадзе. Также была информация, что с северного направления враг запустил по городу баллистические ракеты.
Напомним, Организация Объединенных Наций оценивает количество гражданских украинцев, погибших с начала полномасштабной российской войны, в 15 364 человек, среди них 775 – дети. Еще 42 144 мирных жителей, в том числе 2 588 несовершеннолетних, получили ранения.
Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 23 марта президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев о возможном массированном российском обстреле. Глава государства просил обращать внимание на сигналы тревоги.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!