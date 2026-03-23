'Обращайте внимание на тревоги': Зеленский предупредил украинцев о возможном массированном ударе РФ

Украинцев предупредили о возможном массированном российском обстреле, угроза которого является повышенной в ночь на 24 марта. Не игнорируйте сирены – это может сохранить ваше здоровье и жизнь!

В традиционном вечернем обращении к гражданам президент Владимир Зеленский рассказал о данных, полученных нашей разведкой. Информация указывает на то, что враг, предположительно, готовится к комбинированной атаке по Украине. Соответствующее видео опубликовано в YouTube пресс-службой ОП.

"Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были", – заявил глава государства.

"Берегите, пожалуйста, себя и Украину. Слава Украине!" – добавил он.

Что предшествовало

Отметим, что предыдущий массированный комбинированный удар по Украине состоялся в ночь на 14 марта. Основным направлением удара тогда была Киевщина.

Враг применил 498 средств воздушного нападения, в частности ракеты "Циркон", "Искандер-М"/С-400, "Калибр", Х-101, Х-59/69, а также дроны ("Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и беспилотники других типов).

– С начала 2026-го оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска более 180 раз. Это больше, чем за весь предыдущий год. Из-за усиления вражеских атак Украина работает над способами защиты.

– Ранее Владимир Зеленский сообщал, что РФ активизирует атаки дронами. Сейчас страна-агрессор использует примерно 350–500 БпЛА в сутки, но планирует увеличить это количество до 600–800. Глобальная цель оккупантов – пуски 1000 беспилотников в течение суток.

