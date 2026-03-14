'Искандеры', 'Цирконы' и не только: чем РФ била по Украине в ночь на 14 марта

В ночь на 14 марта Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Украину, применив десятки ракет и сотни беспилотников. Основным направлением удара стала Киевская область.

Видео дня

В результате атаки есть погибшие и раненые, но противовоздушная оборона уничтожила большинство вражеских целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По информации военных, ночью российские войска выпустили по Украине 68 ракет различных типов и 430 беспилотников.

Среди использованного вооружения были две противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.

Кроме того, враг применил 430 ударных дронов, из которых около 250 были беспилотниками типа "шахед".

Основной удар оккупанты направили на Киевскую область. По состоянию на утро было известно о четырех погибших и 15 раненых в результате ночной атаки.

По предварительным данным на 09:00, силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 460 воздушных целей.

Украинские военные сбили одну ракету "Циркон", семь баллистических ракет "Искандер-М" или С-400, все 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59 или Х-69. Также было уничтожено 402 вражеских беспилотника различных типов.

Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, зафиксировано попадание шести ракет и 28 ударных дронов на 11 локациях. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще на семи локациях.

Сейчас информация о еще четырех российских ракетах уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились как минимум четыре района.

По состоянию на 8 часов утра было известно о четырех погибших. По меньшей мере 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены более 30 объектов.

В Вышгородском районе повреждены многоэтажка и складские помещения.

В Броварском районе — два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещение ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения.

В Бучанском районе поврежден частный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!