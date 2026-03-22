Уже 180 атак с начала года: РФ начала интенсивнее обстреливать украинские порты

С начала 2026 года оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска более 180 раз. Это больше, чем за весь предыдущий год. Из-за усиления вражеских атак Украина работает над способами защиты.

Об этом рассказал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он отметил, что несмотря на военные риски, международный интерес к Черноморскому порту сохраняется.

По словам Кулебы, в течение всего 2025 года по портовой инфраструктуре области оккупанты нанесли около 150 ударов. В этом году, по состоянию на март 2026 года, количество вражеских атак превысило 180.

В ответ на вражеские атаки Украина усиливает оборону портовой инфраструктуры: увеличивается количество мобильно-огневых групп, доукомплектовываются экипажи БПЛА-перехватчиков, наращиваются средства радиоэлектронной борьбы и координация с военными подразделениями.

"В процентном значенииэффективность сбития уже выросла на 25–35%", – подчеркнул министр.

Кроме того, в Одесской области готовят по меньшей мере четыре крупных инфраструктурных проекта.

"Украина получает четкий сигнал от международного рынка: наши инфраструктурные активы остаются востребованными даже в таких условиях. В частности, в Одесской области готовим еще как минимум четыре крупных инфраструктурных проекта. Это один из ключевых элементов будущего восстановления Украины и ее интеграции в международные логистические маршруты", – добавил Кулеба.

Параллельно продолжается работа над повышением эффективности портов. Среди ключевых задач: сокращение простоев, ускорение обработки грузов и увеличение объемов перевалки, что является критически важным как для бизнеса, так и для экономики страны в целом.

