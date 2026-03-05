Оккупанты атаковали гражданское судно во время его выхода из порта Черноморска: есть пострадавшие среди членов экипажа

Вечером 4 марта российская террористическая армия атаковала гражданское судно в Одесской области. Атака была совершена во время выхода из порта Черноморска.

Вследствие обстрела пострадали члены экипажа. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Подробности обстрела

По информации областной администрации, в результате вражеского удара есть пострадавшие среди членов экипажа. Атаки была совершена с применением дрона-камикадзе.

Также в ОВА подчеркнули, что гражданское судно было под флагом Панамы и попало под удар при выходе из порта Черноморска. Судно перевозило кукурузу. После обстрела были проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей.

В Администрации морских портов Украины подтвердили атаку по гражданскому судну под флагом Панамы. Также там отметили, что пострадавшим членам экипажа предоставляется необходимая помощь.

Одесское издание "Думская" пишет, что целью российской атаки стал балкер BULL (ИМО: 9582489). Судно имеет длину 229 метров, ширину 32 метра, дедвейт 82 тыс. тонн построено в 2012 году.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 5 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 136 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта российские войска атаковали побережье Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате удара на территории базы отдыха возник пожар, который охватил несколько деревянных зданий.

