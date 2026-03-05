Оккупанты атаковали Одесскую область: произошел пожар на базе отдыха, поврежден гражданский транспорт. Фото

В ночь на 5 марта российские войска атаковали побережье Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате удара на территории базы отдыха возник пожар, который охватил несколько деревянных зданий.

Спасателям удалось быстро потушить огонь. Об этом сообщили в ГСЧС.

Возгорание произошло на территории базы отдыха, которая сейчас не функционирует. Пламя охватило деревянные дома на общей площади около 250 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. Благодаря быстрым действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на другие сооружения.

В результате атаки значительные повреждения получило соседнее здание. Также были изуродованы транспортные средства, находившиеся рядом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Спасатели завершили ликвидацию последствий обстрела.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия в ночь на 5 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!