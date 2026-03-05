Оккупанты атаковали Украину 155 БПЛА: силы ПВО сбили 136 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 5 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 136 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 155 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, более 100 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Последствия в регионах

В Днепропетровской области враг бил по четырем районам беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под массированной атакой был Кривой Рог. Вследствие обстрела там возникли пожары, зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Также в ночь на 5 марта российские войска атаковали побережье Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате удара на территории базы отдыха возник пожар, который охватил несколько деревянных зданий.

Напомним, 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадал человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта российские террористы нанесли ракетный удар по югу Одесской области. Под удар попала железнодорожная станция. Пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!