Россия нанесла ракетный удар по железной дороге в Одесской области: среди раненых – дети

Днем среды, 4 марта, российские террористы нанесли ракетный удар по югу Одесской области. Под удар попала железнодорожная станция. Пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Отмечается, что в результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

Что известно о ракетной атаке по железной дороге в Одесской области

4 марта, российская армия атаковала ракетой Одесскую область. Под удар попала железнодорожная станция.

Сначала сообщалось о трех раненых. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что среди пострадавших есть работник железной дороги и двое детей.

Впоследствии Кипер сообщил, что количество раненых возросло до четырех. По его словам, три человека, в том числе дети, находятся в состоянии средней тяжести. Еще один раненый – в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, среди пострадавших двое мужчин, 11-летняя девочка и 14-летний парень.

В прокуратуре уточнили, что в результате атаки повреждены остекление, фасад и крыша административного здания, а также легковой автомобиль.

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, возникли пожары. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека, среди которых – ребенок. Враг ударил по региону дронами, повреждены портовые резервуары, строительный кран, жилой дом, а также автомобили, медицинское учреждение. Кроме того, разрушено здание детского сада.

