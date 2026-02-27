Оккупанты атаковали гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области: есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на пятницу, 27 февраля, российская оккупационная армия снова била по Одесской области. Под атакой оказалась портовая и гражданская инфраструктура, возникли пожары.

В результате вражеских обстрелов пострадали два человека, среди которых – ребенок. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Детали российской атаки российской атаки

По информации чиновника, россияне ударили по региону дронами. Повреждены портовые резервуары, строительный кран, фасад и окна жилого дома, а также автомобили, медицинское учреждение. Кроме того, разрушено здание детского сада.

"К сожалению, пострадали два человека – 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Кипер.

На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы.

В ГСЧС сообщили, что возник масштабный пожар контейнеров, в частности с продуктами питания. В жилом секторе зафиксировано повреждение зданий и частных автомобилей.

Для ликвидации последствий было привлечено 77 спасателей и 17 единиц техники.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, оккупанты продолжают прицельно бить по морской логистике.

С начала полномасштабной войны враг повредил или уничтожил 694 объекта портовой инфраструктуры и более 150 гражданских судов.

"Несмотря на это украинский морской коридор работает, обработано более 176 миллионов тонн грузов, из них более 150 миллионов тонн – зерно. Несмотря на удары, мы выполняем гарантии продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование относительно вероятного совершения военных преступлений по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины.

"На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 февраля российские войска также атаковали дронами Одесскую область. Из-за обстрелов повреждены объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Известно о по меньшей мере двух погибших и трех пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, российские захватчики вечером 26 февраля нацелили ударные дроны типа "Шахед" на Запорожскую область. Под обстрелом был город Вольнянск, там пострадали четверо гражданских, среди которых несовершеннолетний парень 17 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!