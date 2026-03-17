Россия хочет выйти на запуск тысячи дронов в сутки: Зеленский объяснил, как можно противодействовать врагу

Россия активизирует атаки дронами и планирует значительно увеличить их количество в 2026 году. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как страна может эффективно противодействовать этому вызову.

Ключевым является использование дронов-перехватчиков, которые экономически и стратегически выгодны для защиты. Об этом глава государства сказал в интервью New York Post.

Сейчас Россия атакует примерно 350–500 дронами в сутки. В планах на 2026 год – увеличить это количество до 600–800 дронов, а общая цель – 1000 дронов в сутки.

Для этого страна-агрессор сокращает производство ракет и перенаправляет финансирование на массовое изготовление беспилотников.

"Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2–3 тысяч перехватчиков, не меньше", – сказал Зеленский.

Один дрон-перехватчик стоит 3– 5тысяч долларов, поэтому на сбивание одного "шахеда" уходит около 10 тысяч долларов. Для сравнения, ракета класса "Петриот" стоит около 4 миллионов долларов. Это делает защиту дронами экономически выгодной и эффективной.

Зеленский подчеркнул, что дроны-перехватчики позволяют контролировать воздушное пространство и защищать критическую инфраструктуру без больших затрат.

"Именно этот опыт мы предлагаем", – добавил он.

Напомним, по данным СМИ, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к Украине с просьбой организовать телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Основной темой должен был стать обмен опытом в сфере перехвата иранских "Шахедов", но переговоры пока не состоялись из-за сложностей с графиками сторон.

Кроме этого, возможность внедрения в своих Силах самообороны ударных беспилотников украинского производства рассматривает Япония. Правительство страны изучает характеристики украинских дронов и сравнивает с аналогами других государств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские войска не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты самостоятельно справятся с перехватом иранских беспилотников.

