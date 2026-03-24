Сколько гражданских погибло из-за российской войны в Украине: статистика ООН

Организация Объединенных Наций оценивает количество гражданских украинцев, погибших с начала полномасштабной российской войны, в 15 364 человек. Среди них 775 – дети.

Видео дня

Еще 42 144 мирных жителей, в том числе 2 588 несовершеннолетних, получили ранения. Такие данные, подтвержденные Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, озвучила 23 марта заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает "Укринформ".

Дикарло приняла участие в заседании Совбеза в Нью-Йорке, созванном по запросу представителей Украины.

Она признала, что реальное количество жертв российской агрессии на самом деле значительно выше, то есть речь идет только о цифрах, официально подтвержденных Организацией Объединенных Наций.

По ее словам, только в феврале 2026-го по меньшей мере 188 гражданских погибли и 757 были ранены, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ООН осудили разрушительные обстрелы

Заместитель генсека также указала на рост количества атак на железнодорожную и транспортную инфраструктуру Украины. Кроме этого, обстрелы агрессором энергетической инфраструктуры поставили энергосистему Украины на грань полного коллапса.

"Уничтожено 60% мощностей по добыче газа и повреждены все тепловые электростанции страны, что привело к постоянным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением по всей стране", – сказала Дикарло.

Представительница ООН добавила: Россия также сообщала об атаках, которые якобы влияли на гражданское население и инфраструктуру на ее территории. В ООН не смогли проверить эти сообщения из-за отсутствия доступа.

По состоянию на март в мире до сих пор находились более 6,7 млн украинских беженцев. Внутренне перемещенными лицами, по данным Дикарло, являются 3,7 млн жителей Украины.

Общие убытки от полномасштабной войны уже оцениваются в сотни миллиардов долларов, а для восстановления и восстановления Украины в течение следующего десятилетия понадобится 588 млрд долларов.

Заместитель генсека подчеркнула необходимость привлечения виновных к ответственности за преступления, совершенные во время войны.

"Страдания и разрушения, вызванные войной в Украине, никогда не могут быть оправданы. Чем дольше длится война, тем смертельнее она становится", – сказала Дикарло.

Как писал OBOZ.UA:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!