Россия посреди дня запустила много дронов по Украине, в ряде областей тревога: на какие города нацелились

Российские войска посреди дня вторника, 24 марта, массированно применили ударные дроны против Украины. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах, а в небе фиксируют десятки целей.

По предварительным данным, общее количество беспилотников в течение суток могло достигать около 150. Об этом сообщается в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

Отмечается, что беспилотники заходят с разных направлений и активно маневрируют над территорией Украины.

Часть дронов пролетела через Александровку в направлении Лиманов и Галицыново, еще несколько десятков движутся из Бериславского района через Березнеговатое.

Также цели фиксируются к востоку от Черкасс, где они держат южный курс, и вблизи Миргорода, где один из дронов кружит в воздухе.

Значительная активность наблюдалась на Сумщине и Полтавщине – беспилотники пролетают через Ромны в направлении Лубен, а также двигались в сторону Конотопа.

Кроме этого, дроны перемещаются между Черниговской и Черкасской областями, маневрируют вблизи Славутича, а также пролетают над районом Шостки и далее в направлении Киевской области, в частности между Черниговом и Нежином.

Всего в течение дня в воздушном пространстве Украины могут находиться около 150 ударных дронов. Большинство из них заходит с южного направления, тогда как другая часть – с севера. Уже утром часть целей удалось уничтожить или подавить, однако атака продолжается новыми волнами.

Напомним, ночью 24 марта оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью. В результате обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Во время атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате вражеской атаки погибло два человека, многие получили ранения.

