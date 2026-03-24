Во вторник, 24 марта, российские дроны-камикадзе атаковали Львов. В результате атаки по городу возникли пожары, пострадали 13 человек.

Видео дня

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Он добавил, что из-за атаки поврежден жилой дом.

В свою очередь председатель Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что один из вражеских ударов пришелся на центр города. По предварительной информации, пострадал дом, который является наследием ЮНЕСКО, по меньшей мере два человека ранены.

Другой беспилотник, по словам Садового, попал в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.

В 17:28 председатель ЛОГА сообщил о семи пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.

"Есть возгорания жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Красной Калины", – резюмирует чиновник.

Андрей Садовый, в свою очередь, добавил, что в больницы госпитализированы все пострадавшие: пятеро с Сыхова, двое из центра Львова. В 17:44 стало известно, что пострадавших уже 13.

Впоследствии в ЛОГА уточнили последствия атаки врага. Повреждения получил Ансамбль Бернардинского монастыря.

"Он(монастырь – Ред.) расположен на территории исторического ареала Львова, объекта, который внесен в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охвачены примурные здания комплекса. Степень повреждения определят специалисты", – сообщил Козицкий.

Также, по его словам, есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах.

Напомним, российская армия посреди дня вторника, 24 марта, массированно применила ударные дроны против Украины. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах, а в небе фиксируют десятки целей, по предварительным данным, общее количество беспилотников в течение суток могло достигать около 150.

В ночь на враг нанес комбинированный удар по Запорожью. В результате обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Во время атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты атаковали и Полтавскую область. В результате вражеской атаки погибло два человека, многие получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!