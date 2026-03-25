Оккупанты ударили по больнице на Харьковщине: пострадали три человека. Фото

Российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Харьковской области. В результате обстрела пострадали мирные жители, а здание подверглось значительным разрушениям.

На месте происшествия возник пожар, ликвидацией последствий занимались спасательные службы. Об этом сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, удар был нанесен по больнице в поселке Шевченково Купянского района. В результате атаки пострадали по меньшей мере три человека, им оказывается необходимая помощь.

Здание медицинского учреждения частично разрушено. Из-за обстрела возник пожар, который дополнительно осложнил ситуацию и потребовал оперативного вмешательства спасателей.

К ликвидации последствий привлекли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медиков и офицера-спасателя громады. Они работали непосредственно на месте обстрела, помогая пострадавшим и устраняя последствия разрушений.

Работы проводились в условиях постоянной угрозы повторных ударов, что значительно повышало риски для всех служб, задействованных в спасательной операции.

