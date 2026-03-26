Россия ударила по Днепру: повреждена многоэтажка, количество пострадавших возросло. Фото и видео

В четверг, 26 марта, армия страны-агрессора России ударила по Днепру. В результате атаки повреждена одна из многоэтажек города, там возник пожар.

Пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Оккупанты средь бела дня ударили по дому в Днепре

"Враг атакует Днепр. Повреждена многоэтажка. Предварительно, есть пострадавшие", – написал чиновник.

Местные паблики распространили видео с места попадания вражеского "Шахеда" по многоквартирному дому. Под завалами могут находиться люди.

Впоследствии Александр Ганжа сообщил, что из-за российской атаки пять человек получили ранения.

"Пять человек получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома", – говорится в сообщении.

Напомним, утром, 26 марта, враг нанес удар и по Харькову. Взрывы прогремели в Слободском районе города. В результате российской атаки пострадали 65-летний мужчина и 58-летняя женщина. Возник пожар в подвальном помещении здания ресторана, также выбиты окна в близлежащих жилых домах и повреждены легковые авто.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 26 марта враг атаковал южную часть Одесской области. Целью россиян стали объекты портовой и энергетической инфраструктуры. В результате обстрела зафиксированы разрушения.

