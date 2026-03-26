УкраїнськаУКР
русскийРУС

Оккупанты атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру Одесщины: произошли пожары, есть пострадавший. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
681
В ночь на 26 марта оккупационная армия России в очередной раз атаковала южную часть Одесской области. Целью путинских террористов стали объекты портовой и энергетической инфраструктуры.

Видео дня

Вследствие обстрела зафиксированы разрушения. Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Последствия террора

Атака на Одесскую область началась около полуночи. Через некоторое время в Измаильской районной администрации рассказали, что вражеские БПЛА разделились на 2 группы: одна группа двигалась в направлении Татарбунар, а вторая – в направлении Вилкового.

Мониторинговые каналы сообщали, что Одесскую область ночью атаковали не менее 30 дронов-камикадзе. По предварительным данным, россияне запускали несколько волн БПЛА с оккупированного Крыма.

Представители районной власти проинформировали, что противник снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района. Зафиксированы повреждения объектов в Измаиле и Вилковской громаде.

В областной военной администрации также подтвердили, что в результате ночной атаки врага повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал.

Повреждения зафиксированы на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением, критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что подразделения спасателей одновременно работали на нескольких локациях. Работу усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Около 7:00 утра в направлении юга Одесской области зафиксировали очередную группу российских беспилотников. По предварительным данным, враг пытался нанести повторные удары по объектам, которые обстреливал ночью.

Напомним, украинская противовоздушная оборона отразила самую масштабную дневную атаку с начала полномасштабной войны, уничтожив более 94% воздушных целей. Несмотря на рекордное количество дронов и ракет, силы ПВО смогли эффективно нейтрализовать удар.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта оккупационная армия России нанесла удары по Харькову дронами-камикадзе. Целью путинских террористов снова стали жилые кварталы областного центра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe