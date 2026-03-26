УкраїнськаУКР
русскийРУС

999 "Шахедов" и 94% сбитых: Украина отразила самую масштабную дневную атаку в истории

Катя Помазан
War
2 минуты
93
Украинская противовоздушная оборона отразила самую масштабную дневную атаку с начала полномасштабной войны, уничтожив более 94% воздушных целей. Несмотря на рекордное количество дронов и ракет, силы ПВО смогли эффективно нейтрализовать удар.

Видео дня

Атаке 24 марта предшествовал комбинированный удар с применением баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Также накануне были удары беспилотников различных типов – в частности "Шахед", "Герань" и "Гербера". Всего за сутки российские войска использовали 999 дронов.

Особенно интенсивной была атака на Киевскую область, где применили около 250 беспилотников. Если раньше такое количество использовалось для ударов по всей территории Украины, то в этот раз все цели в пределах региона удалось уничтожить. В самом Киеве не зафиксировали ни одного вражеского объекта в небе.

Россия комбинирует разные типы вооружения на разных высотах и скоростях, пытаясь перегрузить систему ПВО. В ответ Украина применяет эшелонированную систему защиты: к отражению атак привлекают подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, тактическую авиацию и вертолеты.

Ситуация на юге Украины напряженная. За последние дни силы ПВО уничтожили около 300 воздушных целей. В то же время противник меняет тактику и все чаще пытается наносить удары по инфраструктуре в западных областях.

В Минобороны добавляют, что уже ведется работа над созданием нового рубежа воздушной защиты, который должен усилить безопасность мирных городов по всей территории Украины.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и военным усилить систему противовоздушной обороны в западных областях, в частности для противодействия дронам. сейчас есть значительный риск новых атак России на объекты водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 24 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe