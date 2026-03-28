Одесса была под массированной атакой "Шахедов": есть попадания в роддом и жилые дома

В ночь на субботу, 28 марта, войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов, известно по меньшей мере о четырех пострадавших.

Есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Массированная атака шахедов на город. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Впоследствии стало известно, что в Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие.

В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района.

Также в частном секторе произошло возгорание жилых домов.

"Предварительно, пострадали четыре человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – добавил Лысак.

Об угрозе для Одессы предупреждали Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы писали о более чем 30 БпЛА, которые враг запустил в сторону Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Одесской области поздно вечером во вторник, 24 марта, беспилотник российских захватчиков разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар и повредив еще шесть расположенных рядом домов. Из-за этого удара оккупантов погиб один человек, еще один – пострадал.

