На юге Одесской области российский дрон разрушил жилой дом: под завалами может быть человек. Фото

На юге Одесской области поздно вечером во вторник, 24 марта, беспилотник российских захватчиков разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар и повредив еще шесть расположенных рядом домов. Это еще одно военное преступление россиян.

Видео дня

Из-за этого удара оккупантов пострадал один человек, еще одного сейчас ищут. Он может находиться под завалами, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Новый удар по Одесской области

"Российские захватчики непрерывно продолжают терроризировать циничными атаками юг Одесской области. Сегодня вечером вражеский дрон разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар. К сожалению, в результате удара пострадала одна женщина. Предварительнопод завалами может находиться еще один человек", – отметил чиновник и показал фото с места очередного российского преступления.

По словам Кипера, сейчас на месте работают все экстренные службы и "продолжаются поисково-спасательные работы".

В свою очередь правоохранители фиксируют очередное "военное преступление России против мирного населения Одесской области".

Что предшествовало

Российские войска посреди дня вторника, 24 марта, массированно применили ударные дроны против Украины. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах, а в небе фиксировались сотни целей.

Во время нетипичного дневного дронового обстрела россияне применили более 550 БпЛА, а учитывая предыдущую ночную атаку, противник запустил по Украине почти 1000 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других типов,

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 22 марта, российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками именно по югу Одесской области. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности фермерское хозяйство и зерновые склады. Но несмотря на значительные разрушения, в тот день обошлось без пострадавших.

